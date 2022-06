INFO RTL - Tour de France : une réunion prévue en début de semaine pour aborder la question sanitaire

Le rebond de l'épidémie de Covid-19 menace-t-il la bonne tenue du Tour de France ? Pas encore, mais les organisateurs sont inquiets et regardent attentivement depuis 48h ce qu'il se passe sur le Tour de Suisse, où 30 coureurs ont dû déclarer forfait, car positifs au coronavirus.

Selon les informations de RTL, Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour et l'Union cycliste internationale vont échanger en début de semaine prochaine pour trancher, notamment pour savoir s'il y a lieu de modifier et d'adapter le cadre prévu pour ce Tour 2022.

L'idée est d'attendre la fin de l'épreuve suisse, de débriefer et d'avoir un peu de recul, pour mesurer l'étendue de la contamination. L'inquiétude ne concerne pas le public, il n'est pas question de jauges ni de huis-clos. Mais pour protéger les coureurs, un retour aux bulles sanitaires, comme en 2020 et 2021, n'est plus à exclure.

Ce qui inquiète les équipes, c'est que pour l'instant, aucun test PCR et antigéniques n'est demandé aux suiveurs du Tour, comme les journalistes, les invités, qui seront au contact du peloton. Cela pourrait donc changer, comme les dispositions par exemple prises dans les hôtels.

