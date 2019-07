publié le 06/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

Samedi 6 juillet, à l'occasion du grand départ donné à Bruxelles, en hommage au cinquantenaire de la première des cinq victoires de Eddy Merckx (74 ans), l'écrivain revient sur l'une des étapes qui ont bâti la légende du coureur belge. "Eddy Merckx, un nom qui mord, un prénom qui vient du rock 'n' roll, lance-t-il en préambule. Le vélo de Merckx, c'est la guitare de Jimi Hendrix".

"Le 15 juillet 1969, lors de l'étape Luchon-Mourenx, Eddy Merckx monte le Tourmalet flanqué de Raymond Poulidor et de trois vainqueurs du Tour, Jan Janssen, Felice Gimondi et Roger Pingeon", raconte Laborde. Tout à coup, piqué par on ne sait quelle mouche, Eddy se détache, franchit seul le sommet, se jette à fond les ballons dans la descente. Il lui reste 140 bornes à avaler. Un truc de fou !"