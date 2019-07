publié le 10/07/2019 à 07:30

Mercredi 10 juillet, avant la 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, l'écrivain se réjouit : "enfin des bosses ! Voici sous vos jantes le col des Trois-Épis. C'est pas le Tourmalet, ni le Galibier, et c'est tant mieux, tant mieux pour les aventuriers, les audacieux, les fantaisistes qui s'en vont rigolards et gagnent à Colmar".

"Et je me souviens du roi des audacieux, du roi des fantaisistes s'imposant à Colmar en 1955 et 1957 : Roger Hassenforder, dit 'Hassen le magnifique', un farfelu de haute classe, moitié Louison Bobert, moitié Fernand Raynaud, écrit Pierre Chany (...) Hassen, c'est fou, et l'on désespère de voir revenir sur les routes du Tour, une telle folie".

