Tour de France Femmes : tout savoir sur cette première édition

Après les hommes, place aux femmes. Enfin, pas tout à fait. Le Tour de France Femmes débutera, dimanche 24 juillet, avec une première étape dans les rues de Paris. Le peloton partira de la Tour Eiffel avant une arrivée aux Champs-Élysées, comme leurs homologues masculins. Les hommes défileront aussi dimanche sur "la plus belle avenue du monde" à l'occasion de la dernière étape de la Grande Boucle masculine.

144 coureuses seront au départ du Tour de France Femmes. Au cours des huit étapes prévues au programme, le peloton se dirigera vers l'Est de la France avec plus de 1.033 km à parcourir jusqu'au dimanche 31 juillet. Le verdict de cette Grande Boucle sera rendu à la Planche des Belles Filles, sommet iconique du Tour de France. La septième étape du Tour masculin avait d'ailleurs terminé au sommet de cette même Planche des Belles Filles.

Dans le passé, les femmes ont déjà reçu les honneurs du Tour de France. Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour, avait notamment tenté l'expérience dans les années 80 avec le Tour de France féminin. Entre 2014 et 2021, une course du tracé masculin était aussi courue par les femmes lors de La Course by Le Tour.

Le jaune pour la meilleure

"Les coureuses le méritent. C'est cohérent d'un point de vue sportif et professionnel", estime Marion Rousse, directrice de course, dans un entretien à France Info. L'ex-coureuse professionnelle espère que le Tour de France Femmes réussira à s'installer sur le long terme. "Je pense qu'on a toutes les clés pour que cette épreuve perdure. Notre but, c'est qu'elle soit toujours là dans 30 ans."

Comme chez les hommes, le maillot jaune sera réservé à la coureuse en tête du classement général. Les autres tuniques distinctives seront aussi présentes sur cette épreuve féminine. Plusieurs sprints intermédiaires ont été ajoutés au parcours, des points seront aussi donnés aux sommets des différents cols. Les antennes du groupe de France Télévisions proposeront quotidiennement 2h30 de direct afin de ne rien louper de cette grande première.

