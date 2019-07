Tour de France : "En 1903, quatre étapes de plus de 400 bornes"

publié le 17/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"La 11e étape est occitane à souhait : Albi-Toulouse, rappelle l'écrivain mercredi 17 juillet. Le Tour retrouve enfin Toulouse, qui l'avait accueilli lors de la 1re édition, en 1903. Qui s'impose à Toulouse en 1903 ? Hippolyte Aucouturier, deux fois vainqueur de Paris-Roubaix. Et il arrive de où ? D'Albi lui aussi ? Vous rigolez !"

"Il arrive de Marseille, à 423 km de là, se souvient Laborde. Ça vous en bouche un coin. En 1903, ça ne rigole pas : le Tour, c'est juste six étapes, dont quatre de plus de 400 bornes. On commence par Paris-Lyon, 467 km et on finit par Nantes-Paris, 471 km". En 2019, la plus longue étape, Belfort - Chalon-sur-Saône, faisait 230 km.