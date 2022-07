Tour de France 2022 : 1re étape dans les rues de Copenhague vendredi 1er juillet

Champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna aborde en grand favori du contre-la-montre inaugural du Tour de France 2022, une boucle de 13,2 km avec un crochet dans la première moitié du parcours dans les rues de la capitale du Danemark, Copenhague. L'Italien de la formation Ineos, novice sur la Grande Boucle, a reconnu espérer décrocher le premier maillot jaune et "le mettre dans (s)on musée personnel".

Le 8 juin, il avait devancé Wout Van Aert de 2 secondes sur le chrono du Critérium du Dauphiné, long de 31,9 km. Mais l'inarrêtable Belge (Jumbo-Visma), vainqueur des deux dernières étapes du Tour 2021, est prêt à reprendre sa série. Sur une distance similaire (13,4 km), il s'est d'ailleurs imposé dans l'exercice en solitaire sur Paris-Nice le 9 mars avec 2 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic et 10 secondes sur le Suisse Stefan Küng.

Le circuit en ville passe notamment devant les jardins de Tivoli et la Petite Sirène d'Andersen, au bord de la partie la plus technique du parcours avec une poignée de virages. Mais cette dernière "ne privera pas le rouleur le plus puissant du premier maillot jaune", a prévenu le directeur de la course Christian Prudhomme.

Premier départ à 16h00

Le Français Jérémy Lecroq ouvrira le bal à 16h00, dans le contre-la-montre d'ouverture qui sillonnera Copenhague. Ce n'est pas Tadej Pogacar, double tenant du titre, qui s'élancera en dernier mais on coéquipier espagnol Marc Soler, à 18h55. Le Slovène s'élancera à 17h05 (voire la liste des horaires de départ des principaux concurrents ci dessous).

Tour de France 2022 : le parcours de la 1re étape Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS, Jean-Michel CORNU / AFP

L'horaire de départ des principaux coureurs :

16h07 : Stefan Bissegger (SUI/EF1)

16h11 : Mathieu Van Der Poel (NED/ALP)

16h12 : David Gaudu (FRA/GFJ)

16h15 : Enric Mas (ESP/MOV)

16h19 : Daniel Martinez (COL/INE)

16h20 : Primoz Roglic (SLO/JUM)

16h28 : Nairo Quintana (COL/ARK)

16h32 : Romain Bardet (FRA/DSM)

16h34 : Stefan Küng (SUI/GFJ)

16h36 : Guillaume Martin (FRA/COF)

16h39 : Aleksandr Vlasov (RUS/BOR)

16h40 : Ben O'Connor (AUS/AG2)

16h41 : Geraint Thomas (GBR/INE)

16h42 : Jonas Vingegaard (DEN/JUM)

16h56 : Thibaut Pinot (FRA/GFJ)

16h57 : Damiano Caruso (ITA/BAH)

17h03 : Filippo Ganna (ITA/INE)

17h04 : Wout van Aert (BEL/JUM)

17h05 : Tadej Pogacar (SLO/UAE)

17h22 : Kasper Asgreen (DEN/QST)

17h25 : Adam Yates (GBR/INE)

17h35 : Rigoberto Uran (COL/EF1)

18h36 : Jakob Fuglsang (DEN/ISR)

18h55 : Marc Soler (ESP/UAE)

Tour de France 2022 : le profil de la 1re étape Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI / AFP

