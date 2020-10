Tour de France 2021 : quand sera dévoilé le parcours de la 108e édition ?

et AFP

publié le 29/10/2020 à 10:10

L'épidémie de coronavirus aura aussi eu raison de la traditionnelle présentation du prochain Tour de France, initialement prévue le dernier jeudi du mois d'octobre, au Palais des Congrès à Paris. Celle-ci n'est toutefois repoussée que de quelques jours. L'organisateur Amaury Sport Organisation a annoncé mardi 27 octobre son report à dimanche 1er novembre.

Le parcours de la 108e Grande Boucle cycliste ne sera pas dévoilé devant un parterre de coureurs, d'élus et de journalistes mais à la télévision, dans le cadre de l'émission Stade 2, diffusée sur France 3 de 20h05 à 20h50, lors d'une édition spécial Tour de France. "Le parcours est bouclé, il sera simplement dévoilé trois jours plus tard", a résumé le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Il est déjà acquis que le Tour 2021 s'élancera de Brest le samedi 26 juin, si la situation sanitaire le permet. L'arrivée est prévue le dimanche 18 juillet sur les Champs-Élysées. Cette année, la plus grande course de cyclisme au monde avait été repoussée à la fin de l'été, du samedi 29 août au dimanche 20 septembre.

Le Ventoux au programme ?

Copenhague devait initialement accueillir le grand départ pour la première des trois étapes danoises. Mais l'impossibilité de concilier le calendrier avec un autre grand événement sportif dans la capitale du Danemark, l'Euro de football, a amené le changement de lieu. Ce bouleversement a eu pour conséquence de modifier le programme de la première semaine.

Après le départ de Brest (jusqu'à Landernau ?), le Tour restera pendant quatre jours en Bretagne. Des étapes Lorient - Pontivy et Perros-Guirrec - Mûr-de-Bretagne sont évoquées. La course devrait ensuite prendre la direction de la Mayenne, de Tours, de Châteauroux, escalader le Ventoux avant les Alpes, longer la Méditerrannée et se conclure par un contre-la-montre individuel dans le vignoble bordelais après les Pyrénées, à la veille de l'arrivée à Paris.