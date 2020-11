Tour de France 2021 : ce que l'on sait déjà du parcours

publié le 01/11/2020 à 10:46

De Brest à Paris (Champs-Élysées) en passant par Tours, Châteauroux, Le Creusot, Oyonnax, Tignes, Valence, Nîmes, Carcassonne, les Pyrénées et le vignoble bordelais ? Avec le Mont-Ventoux en superstar mais pas l'Alpe d'Huez ? Le voile sur le tracé du Tour de France 2021 sera officiellement levé dimanche 1er novembre.

Avant que le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme ne présente la carte tant attendue par les amateurs de la Grande Boucle, il n'existe que deux certitudes : le grand départ aura lieu à Brest le samedi 26 juin, l'arrivée à Paris, sur les Champs-Élysées le dimanche 18 juillet - si la situation sanitaire le permet, bien sûr.

Mais en recoupant les sources et les informations, distillées plus ou moins ouvertement par les élus localement, en scrutant les réservations d'hôtel ou en observant les précédentes éditions, la liste des 21 étapes apparaît assez claire. Ramassé sur une moitié sud du pays en 2020, le Tour devrait épouser une boucle plus large en 2021.

Deux jours dans les Alpes avant le Ventoux ?

Après le départ de Brest, Landerneau est pressenti pour accueillir la première arrivée, et ainsi célébrer le premier maillot jaune de cette 108e édition. Le Tour devrait passer trois jours de plus en Bretagne, jusqu'au mardi 29 juin, avec des étapes Lorient - Pontivy, Perros-Guirrec - Mûr-de-Bretagne et Redon - Fougères.

La 5e étape sera-t-elle un contre-la-montre individuel et non par équipes autour de Laval ? L'épreuve collective était au programme du Tour en en 2018 et 2019, pas en 2020. Mais il devrait bien y avoir un chrono, avant de poursuivre en direction de la région Centre-Val de Loire pour arriver au Nord du Massif Central puis dans les Alpes, escaladées cette fois avant les Pyrénées.

Des arrivées au Grand-Bornand et à Tignes (arrivée annulée en 2019) sont envisageables les samedi 3 et dimanche 4 juillet, avant le premier jour de repos. La course pourrait ensuite prendre la direction de Valence puis s'attaquer à un monument, le Mont-Ventoux, où le Tour n'est plus venu depuis 2016. Cette 11e étape débuterait à Sorgues pour s'achever à Malaucène. En travaux, le sommet du "Géant de Provence" ne pourra a priori pas accueillir une arrivée.

Chrono décisif Libourne - Saint-Émilion ?

Les sprinteurs seront sans doute plus à l'honneur à Nîmes, Carcassonne et peut-être Quillan, commune de l'Aude citée comme arrivée de la 14e étape. Suivront sans doute quatre jours dans le massif pyrénéen, avec Luz-Ardiden en conclusion ; suivant l'évolution de la situation sanitaire, Andorre pourrait être de la partie.

Le peloton remontera ensuite probablement vers Libourne. En 2020, le Tour s'était joué à la veille de l'arrivée à Paris à La Planche des Belles Filles, avec la victoire de Tadej Pogacar sur Primoz Roglic. Un contre-la-montre individuel pourrait encore servir de juge de paix en 2021, en direction de Saint-Émilion.

Chatou après Mantes-la-Jolie ?

Le département des Yvelines sera-t-il encore à l'honneur pour la quatrième fois de suite avec Chatou, ville-départ de la dernière étape après Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Houilles ? Le 78 dispose en tout cas d'un partenariat avec ASO. Réponse dimanche 1er novembre entre 20h00 et 20h50.