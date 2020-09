Tour de France 2020 : "Alaphilippe est bien mais pas super", estime Jalabert

publié le 02/09/2020 à 11:43

Maillot jaune durant 14 jours sur le Tour de France 2019, Julian Alaphilippe a déjà rempli son objectif un an plus tard en s'emparant de la tunique de leader dimanche 30 août au terme de la 2e étape à Nice. Encore au contact des meilleurs (5e) lors de la première arrivée en altitude, à Orcières-Merlette, mardi 1er septembre, le Français de 28 ans devrait au moins rester leader du classement général jusqu'à la 6e étape, qui s'achève au Mont Aigoual.

Le coureur de la formation Deceuninck - Quick-Step possède une marge réduite sur ses premiers poursuivants, 4 secondes sur le Britannique Adam Yates et 7 sur le Slovène Primoz Roglic. Mais la 5e étape, entre Gap et Privas mercredi 2 septembre, ne devrait lui poser aucun problème et semble promise à un sprinteur. Alaphilippe va probablement atteindre les quatre jours en jaune en 2020.

"Julian s'est bien défendu hier (mardi, ndlr), souligne Laurent Jalabert. Il a mis son équipe à contribution une fois de plus sur un parcours compliqué. Certes, ce n'était pas l'étape la plus dure qu'il rencontrera sur ce Tour de France mais il fallait quand même contrôler, ce n'était pas évident (...) On pensait à un moment qu'il pouvait même remporter l'étape, mais on a senti dans le dernier km qu'il était un peu court. Il est bien, mais je pense qu'il n'est pas super", estime le consultant RTL de 51 ans.

Pour l'ancien coureur, c'est Roglic, vainqueur de la 4e étape, qui est "plus que jamais favori" de cette 107e Grande Boucle. "Il a bluffé avant le départ du Tour de France. Tombé sur le Critérium du Dauphiné, il était présent au départ. Et dès la première arrivée au sommet il s'impose avec autorité. Il faudra le battre pour gagner ce Tour".