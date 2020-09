publié le 14/09/2020 à 19:40

La troisième et dernière semaine de ce Tour de France, qui s'annonce terrible et déterminante dans la course à la victoire finale, commence à La Tour-du-Pin (Isère), point de départ d'une nouvelle étape courte (164 km) et sans doute nerveuse avec ses cinq difficultés répertoriées et une nouvelle arrivée en côte, à Villard-de-Lans (Isère), après 2,2 km à 6,5 % de pente moyenne.

Certes, elle n'est classée qu'en 3e catégorie. Mais juste avant, il y a la Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, répertoriée, elle, en 1re catégorie avec ses 11,1 km à 6,5 %. Et trois autres ascensions sont à gravir auparavant, dont deux de 2e catégorie, le col de Porte (7,4 km à 6,8 %, sommet au km 66,5) et la côte de Revel (6 km à 8 %, sommet au km 94,5).

En tout début d'étape figure la côte de Virieu (2,3 km à 6,8 %). Départ fictif à 13h05, réel à 13h20, arrivée prévue entre 17h20 et 17h55.

Tour de France 2020 : le profil de la 16e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP