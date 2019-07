Tour de France : "Robinson, 1er Britannique à terminer le Tour", se souvient Laborde

publié le 12/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

Vendredi 12 juillet, à l'occasion de la 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, la plus longue de ce Tour 2019, l'écrivain se souvient d'un certain "Brian Robinson, dont le nom est inscrit sur le British Cycling Hall of Fame aux côtés de celui de Tom Simpson, Robert Millar, Graeme Obree ou Sean Yates".

"Brian Robinson découvre le Tour de France en 1955. Il roule sur cycle Hercule et devient le premier Britannique à terminer le Tour. Il remporte l'étape Saint-Brieuc - Brest et en 1959 l'étape Annecy - Chalon-sur-Saône"... avec 20 minutes d'avance sur le peloton.