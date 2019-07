Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Le départ fictif de Belfort sera donné à 11h20, le départ réel à 11h35. Arrivée à Chalon-sur-Saône prévue entre 16h49 et 17h20.

Deux des trois difficultés du jour sont répertoriées en 4e catégorie, l'autre en 3e . Il y a d'abord le col de Ferrière au km 37,5 (2,7 km de montée à 4,6% de pente moyenne), puis la côte de Chassagne-Saint-Denis au km 95,5 (4,3 km à 4,7%) et enfin la côte de Nas-sous-Sainte-Anne au km 119,5 (3,5 km à 5,7%)

Vallonné sur sa première partie avec trois côtes répertoriées, le parcours de cette 7e étape, la plus longue de ce Tour de France 2019 (230 km) est ensuite entièrement plat à l'approche de Chalon-sur-Saône. De là à offrir aux purs sprinteurs une nouvelle explication ? C'est possible mais une échappée pourrait bien aller au bout en prenant une marge suffisante dans les 130 premiers km.

article

7797929802

Tour de France 2019 : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône vendredi 12 juillet

Tour de France 2019 : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône vendredi 12 juillet

PRÉSENTATION - Place à l'étape la plus longue (230 km) de cette 106e Grande Boucle, entre le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire. Un sprint massif est possible.

https://www.rtl.fr/sport/autres-sports/tour-de-france-2019-7e-etape-belfort-chalon-sur-saone-vendredi-12-juillet-7797929802

https://cdn-media.rtl.fr/cache/27Izmxk0euRjEHUOopiiow/330v220-2/online/image/2019/0708/7798002616_le-peloton-du-tour-de-france-le-8-juillet-2019.jpg