publié le 20/03/2021 à 16:30

Pour les amateurs de cyclisme, un joli rendez-vous aujourd'hui : la classique Milan-San Rémo. Près de 7h de courses au programme. Sachant que cette année, ce sont les retrouvailles entre trois grands champions.

"Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert, si on se souvient bien, c'était les champions du Tour des Flandres, analyse Laurent Jalabert, consultant cyclisme de RTL. Quand on a terminé la saison passée, avant qu'Alaphilippe ne disparaisse sur chute, voilà trois coureurs parmi les plus performants sur les classiques légendaires. Van Aert, et Alaphilippe ont déjà remporté Milan-San Rémo, ils connaissent la valeur d'un succès sur cette course et Mathieu Van der Poel sur les traces de son grand-père, soixante ans après, rêve lui aussi de pouvoir inscrire son nom au palmarès."

Selon le spécialiste, la course promet du beau spectacle : "On a quand même trois champions qui sont de très très haut niveau. Bien sûr ça n'enlève rien à leurs prédécesseurs mais ces trois-là sont des gagnants dans l'âme, ils ont ça dans le sang. Ce sont des garçons qui marquent leur génération. Je pense qu'on va assister à une très belle campagne classique tellement il y a du beau niveau, du beau potentiel et de grosses personnalités".