publié le 10/06/2019 à 20:00

C'est un coup de tonnerre dans le monde du basket : Tony Parker tire sa révérence. Après 18 années passées en NBA, au cours desquels il a remporté quatre titres de champions, le meneur de jeu âgé de 37 ans met un terme à sa carrière. Il va désormais se consacrer à sa vie de business man.



Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, rend hommage au champion. "C’est d’abord toute l’admiration par rapport à la carrière que Tony a pu mener, ce qu’il a pu faire avec les Spurs, et également avec l’équipe de France, déclare l’entraîneur sur RTL. Je crois qu’il y avait peu de monde, même s’il était un talent précoce, qui pouvait prédire (sa carrière) in lorsqu’il est parti de France en 2001. Lui-même le dit, c’est assez impensable et malgré tout il a franchi les étapes les unes après les autres. Il a réussi à conquérir l’Amérique et il a mené l’équipe de France au plus haut niveau européen."



"Je pense qu’il est pour l’instant davantage motivé par la réussite de son club, Villeurbanne, je crois que c’est ça qui va vraiment l’occuper d’autant plus que l’ASVEL (ASVEL Lyon-Villeurbanne, dont Tony Parker est président actionnaire majoritaire) va intégrer l’Euroligue l’an prochain, la plus belle compétition européenne de basket, confie Vincent Collet. Je crois qu’il va vraiment se consacrer à ça à fond."