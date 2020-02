The Transat : beau plateau pour la 15e édition

publié le 27/02/2020 à 19:01

Des grands noms de la voile, des multicoques et monocoques à foils de toute dernière génération, mais aussi des bateaux parfaitement éprouvés : voici le plateau de la 15e édition de The Transat, qui a été présenté jeudi 27 février à Brest où sera donné le départ le dimanche 10 mai prochain.

Trois catégories sont engagées. En Class40, Ian Lipinski ("Crédit Mutuel"), vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, fait figure de favori. Mais il devra se méfier de la concurrence, comme d’un certain Kito de Pavant ("Made In Midi") qui connaît par cœur sa monture.

C’est en Imoca que le plateau est le plus relevé, cette transatlantique étant le galop d’entrainement parfait pour le Vendée Globe en novembre prochain. 17 monocoques de 18,28 m s’élanceront sur la ligne de départ pour ce sprint fou de 3.400 milles, parmi lesquels cinq nouveaux foilers dont certains n’ont que très peu navigué comme "L’Occitane en Provence" (Armel Tripon) et "DMG Mori" (Kojiro Shiraishi).

8 jours, 8 heures, 29 minutes et 55 secondes

Si "Apivia" (Charlie Dalin) et "Advens For Cybersecurity" (Thomas Ruyant) font figure de favori au regard de leurs performances sur la dernière Transat Jacques Vabre, il faudra également compter sur "PRB" (Kevin Escoffier) ou encore "V and B Mayenne" (Maxime Sorel). À noter que quatre femmes participent à la course : Isabelle Joschke, Miranda Merron, Samantha Davies et Clarisse Cremer.

Enfin, dans la catégorie Ultime, le vainqueur tentera de battre le record toujours détenu depuis 2004 par Michel Desjoyeaux (8 jours, 8 heures, 29 minutes et 55 secondes). Mais bien difficile de dire qui l’emportera outre Atlantique entre le "Macif" de Pascal Bidégorry, le "Edmond de Rothshild" skippé par Franck Cammas, le "Sodebo Ultim 3" de Thomas Coville et "Actual Leader" d’Yves Le Blevec.

The Transat est l’ancienne Transat Anglaise née en 1960 et qui partait auparavant de Plymouth. Elle a été remportée entre autre par Éric Tabarly, Alain Colas, Loïck Peyron et François Gabart en 2016.