Tennis : Jo-Wilfried Tsonga va-t-il mettre fin à sa carrière en 2020 ?

publié le 22/01/2020 à 14:21

Jo-Wilfried Tsonga reviendra-t-il un jour à Melbourne pour y disputer l'Open d'Australie dans le tableau principal ? Un peu plus de 24 heures après son abandon au 1er tour face à l'Australien Alexei Popyrin en raison de douleurs au dos, les mots, et plus encore le ton du Français en conférence d'après match n’incitent pas à l'optimisme.

"Arrivé à mon âge (34 ans, ndlr), le problème c'est que mon corps a subi des blessures presque irréversibles, n'a pas caché le Manceau. C'est vrai que je suis un peu désabusé parce que c'est une lutte qui est quotidienne (...) Je vais me poser et réfléchir à tout ça. Il y a une chose qui est irréversible c'est le fait qu'on arrêtera tous un jour. C'est sûr que ça fait peur. C'est quelque chose qui de toute façon sera difficile et ce sera une décision qui ne sera pas neutre".

De son propre aveu, cette douleur au dos pourrait mettre des années à disparaître en raison d'une calcification de ligaments dorsaux. Sans vouloir l'admettre ouvertement, Tsonga a donc commencé à envisager de ranger ses raquettes, de mettre un terme à une carrière professionnelle débutée en 2004. "Avec le temps, ça va peut-être se fixer et je n'aurai plus mal. Mais ça peut prendre cinq jours, une semaine... ou deux ans", a-t-il confié en confirmant que la douleur était telle qu'elle l'empêchait de jouer.

Melbourne, théâtre de son chef-d'oeuvre face à Nadal

Comme s'il ne voulait pas quitter ce tournoi qui lui tient tant à cœur, "JWT" s'est ensuite ouvert en "off" durant 10 minutes. C'est à Melbourne que le fils d'un ancien handballeur originaire du Congo et d'une enseignante de la Sarthe s'est révélé aux yeux du grand public en 2008. 6-2, 6-3, 6-2 : la correction infligée à Rafael Nadal en demie semble improbable 12 ans plus tard. À 22 ans, il s'incline ensuite en finale face à Novak Djokovic, "sans regret" selon lui.

Quelques mois plus tard, il décroche le premier de ses 18 titres en simple en Thaïlande. Parmi ses faits d'armes, le Masters 1.000 de Paris, toujours en 2008, celui de Toronto en 2014, cinq autres demi-finales en Grand Chelem dont deux à Roland-Garros, la Coupe Davis avec la France en 2017 ou encore une médaille d'argent en double avec Michaël Llodra aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est cette année-là qu'il atteint son meilleur classement ATP : 5e joueur mondial.

Clap de fin à Roland-Garros ?

Souvent contrarié par des pépins physiques, Tsonga est d'autant plus "triste" en ce début d'année 2020 qu'il était en train de retrouver le haut niveau après une saison 2018 blanche en raison d'une opération au genou gauche. "Je commençais à me dire 'je commence à être pas mal'. Finalement, je recommence l'année avec difficulté", déplore l'actuel 33e joueur mondial.



Dans l'immédiat, l'aîné pour un an de Gaël Monfils et Richard Gasquet (33 ans) a voulu rester optimiste. Il envisage un retour sur le circuit dans un "futur proche" et aimerait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été (24 juillet-9 août). Roland-Garros est prévu deux mois plus tôt (24 mai-7 juin). Selon plusieurs spécialistes de la petite balle jaune, ce sera peut-être le cadre idéal pour tirer sa révérence.