Tennis : Nadal et Djokovic en finale à Rome, à deux semaines de Roland-Garros

Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affronteront à Rome.

et AFP

publié le 16/05/2021 à 01:27

Les années passent et à la fin, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont toujours là : après des débuts mitigés sur terre cette saison, les deux légendes du tennis ont retrouvé leurs marques au Masters 1000 de Rome où ils s'affronteront ce dimanche 16 mai en finale.

À deux semaines de Roland-Garros, voici donc un remake de la finale de la dernière édition du Grand Chelem parisien. Djokovic, laminé en finale il y a sept mois par Nadal (6-0, 6-2, 7-5) pour le 13e sacre de l'Espagnol, espère que l'histoire finira mieux. Djoko-Rafa, c'est un classique (56 oppositions, 29 succès à 27 pour le Serbe) du tennis mondial, comme du Masters de Rome avec cinq confrontations en finale (3 victoires à 2 pour l'Espagnol).

Malgré la montée en puissance des Tsitsipas, Zverev, Rublev, les "vieux gars ne renoncent pas", a plaisanté "Nole".

Samedi compliqué pour Djokovic

Pour les retrouvailles, dimanche, "Rafa" outre le bon souvenir du dernier Roland-Garros, aura peut-être un petit avantage de fraîcheur, après un samedi plus tranquille. Face aux services supersoniques du géant (2,11 m) américain Reilly Opelka (47e mondial), il a assuré : un break dans chaque set pour une victoire bien gérée (6-4, 6-4).

Pour Djokovic, ce fut un samedi de "batailles". Il lui a d'abord fallu renverser à la mi-journée un quart mal embarqué contre Stefanos Tsitsipas (N.5), qui avait les choses bien en main quand le duel a été suspendu vendredi à cause de la pluie (6-4, 2-1). À l'énergie, le Serbe a renversé la situation pour s'imposer (4-6, 7-5, 7-5). Quelques heures plus tard, il était de retour sur le court central avec face à lui un Italien accrocheur, Lorenzo Sonego (33e mondial). Poussé au troisième set faute d'avoir conclu les deux balles de match obtenues à la fin du second, "Nole" a gardé son calme pour raisonner son adversaire : 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.

La finale féminine opposera la Tchèque Karolina Pliskova (9e mondiale) - pour sa troisième finale en trois ans à Rome - à la jeune Polonaise Iga Swiatek (15e), lauréate de Roland-Garros en 2020.