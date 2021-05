Royan : Monique Giffard, 91 ans et championne de tennis

publié le 12/05/2021 à 15:40

En tennis, elle est numéro 1 mondiale de sa catégorie. Monique Giffard, 91 ans est championne du monde des 90 ans et plus. Son objectif de l'année n'est autre que de remporter la compétition qui se tiendra cet été à Majorque : "J'aimerais bien aller au moins être vice-championne du monde, mais parfois il y a des petits ennuis, on se fait ratatiner au premier tour", raconte-elle.

Monique s'entraîne dans le très chic Garden Tennis de Royan (Charente-Maritime), avec vue sur l'océan et grand ciel bleu matinal. Elle s'entraîne deux fois par semaine avec son coach personnel, Jean-Marc : "On fait un peu de technique, parfois le coup droit, le revers, elle aime bien la volée aussi", décrit-il.

Bien que sérieuse, Monique joue surtout pour le plaisir : "C'est un loisir avant tout, on ne va pas se prendre la tête pour une partie perdue. Par contre, quand on gagne ça fait toujours plaisir."

Monique est une bonne nature, très peu de pépins physiques, une bonne génétique, donc elle reste en forme. Elle fait elle-même ses courses et son ménage. Elle a aussi la possibilité de s'offrir les soins d'un préparateur physique, Philippe Sollé : "91 ans, oui c'est mon record. C'est quelqu'un qui n'est pas stressé, qui prend la vie telle qu'elle est, et qui aime faire plaisir à sa famille en obtenant des résultats. Elle lit le journal, des livres, quand on a la tête et les jambes, ça suit". Monique Giffard a déjà pris ses billets d'avion pour les championnats du monde de tennis qui se dérouleront à Majorque, en Espagne.