Federer : quels sont ses objectifs à près de 40 ans et plus d'un an d'absence

publié le 09/03/2021 à 15:09

Après plus d'un an d'absence en raison de deux opérations au genou droit, Roger Federer reprend du service cette semaine à Doha au Qatar. Celui qui pointe encore au 6e rang mondial affrontera mercredi 10 mars le vainqueur de la rencontre entre le Français Jérémy Chardy (54e mondial) et le Britannique Daniel Evans (28e).

À bientôt 40 ans (le 8 août), le Suisse revient conquérant et heureux. Le sourire jusqu'aux oreilles en conférence de presse, il est apparu excité comme un gamin à la rentrée des classes. Jamais depuis le début de sa carrière il ne s'était arrêté si longtemps. Alors forcément l'ancien numéro 1 mondial avance sur la pointe des pieds, comme il l'a confié à la radio suisse RTS.

"Alors les attentes sont plutôt petites. Je suis déjà juste content (d'être là, ndlr), parce que le chemin a été long et dur. C'est déjà un exploit pour moi-même après les deux opérations. Forcément, ça me rend heureux. En plus, il y aura quelques fans pour l'instant ici à Doha".

Deux objectifs en ligne de mire

Le tennis version Covid, Federer ne connait pas. Mais là encore, ça l'enthousiasme presque. "On vit complètement un autre circuit. C'est quand même assez incroyable alors ça fait aussi partie de faire cette expérience. C'est quelque chose dont je veux aussi pouvoir parler un jour, que j'ai vécu ça et la vie normale".

Mais si le "roi Roger" revient, ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. Deux objectifs sont en ligne de mire : un 9e titre sur le gazon de Wimbledon en juillet, qui porterait son total à 21 victoires en Grand Chelem, et l'or aux JO de Tokyo, seul trophée majeur qui manque encore à son prestigieux palmarès.