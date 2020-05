publié le 27/05/2020 à 19:29

La crise qu'a engendrée le coronavirus a mis le sport à l'arrêt. Plusieurs clubs de football, pour réduire les effets de cette crise, ont ainsi appelé les joueurs à baisser leur rémunération. Mais rares sont ceux qui acceptent.

Ainsi, ce mercredi 27 mai, le président de l'Olympique Lyonnais, au micro de Franceinfo, a déclaré qu'un arrangement n'avait pas été trouvé du côté de ses joueurs hommes. En revanche, les footballeuses se sont, elles, mises d'accord pour acter une baisse de leur salaire.

"Il y a eu des discussions, des échanges. Individuellement, c'est une décision qui appartient à chaque joueur. On n'a pas eu une unanimité sur ces dispositions", déclare-t-il, "notre équipe féminine a, elle, trouvé une solution unanime". Dans l'équipe masculine de l'OL, en revanche, "un certain nombre de joueurs ont accepté, d'autres n'ont pas accepté", explique Jean-Michel Aulas.

Les footballeurs de l'OL ont-ils baissé leur salaire ? "Il n'y a pas eu d'unanimité chez les joueurs (...) mais notre équipe féminine a trouvé une solution unanime", répond Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnaishttps://t.co/Ok218GJJiO pic.twitter.com/sh6VlgQyTj — franceinfo (@franceinfo) May 27, 2020

Du côté des autres clubs, les négociations entre la direction et les joueurs n'ont pas non plus abouti. Au Paris-Saint-Germain, par exemple, les joueurs refuseraient eux aussi de baisser leur salaire.