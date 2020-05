Roland-Garros : "Ça restera le vrai tournoi, même en septembre", estime Monfils

publié le 26/05/2020 à 11:30

Il y a un an jour pour jour, ce mardi 26 mai, débutait le tournoi de tennis de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. Cette année, en raison de la crise épidémique du coronavirus, les joueurs et joueuses devraient se rendre à la Porte d'Auteuil au mois de septembre.

L'un des chouchous du public parisien, Gaël Monfils, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à distance et estime que "ça restera le vrai Roland-Garros, même en septembre et je serai très content que ça ait lieu". Alors que l’organisation du tournoi reste encore floue, l'hypothèse d'un huis-clos n'effraie pas le joueur français : "10.000 personnes si on y arrive, ce serait vraiment fou mais rien que le fait de pouvoir jouer le tournoi sera fou pour notre sport".

"Notre sport nous manque à nous mais aussi aux passionnés", a ajouté celui qui compte une demi-finale à Roland-Garros, en 2008. Il souhaite également que le sport reprenne dans son ensemble : "se serait une grande fierté que ça reprenne dans d'autres tournois de prédilection pour les sportifs français".