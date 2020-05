Crédit : AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mike Tyson, Lennox Lewis et Evander Holyfield à Las Vegas le 22 février 2020

publié le 23/05/2020 à 14:31

La vidéo de 22 secondes diffusée sur les réseaux sociaux a enflammé la toile et les amateurs de boxe. Myke Tyson (53 ans) va-t-il bientôt remonter sur un ring ? Un combat est évoqué contre Evander Holyfield, 57 ans. L'argent serait reversé à des œuvres caritatives. En tout cas, selon cette vidéo, l'ancien champion du monde des poids lourds a encore fière allure.

"J'ai vu ce qu'il envoie, c'est pas mal", constate ainsi l'ancien boxeur français Jean-Marc Mormeck. Tyson, plus jeune champion du monde de l'histoire à seulement 20 ans, en 1986, affiche encore une condition physique et surtout un sourire que même Jean-Philipe Lustyk, auteur du Grand livre de la boxe, ne connaissait plus.

"Il est idolâtré, on a du mal a imaginer l'impact qu'à Tyson auprès du public, souligne LA voix de la boxe à la télévision. C'est dément. Je pense que Michael Jordan, peut-être, est comparable en terme de fascination qu'il exerce. Je suis sûr que lorsqu'il va monter sur le ring il portera les chaussures en cuir noir sans chaussette, son short noir, son peignoir, comme à l'ancienne, comme il a toujours fait, et on a envie de le voir".

Ce ne sera sûrement pas un combat Charles Biétry





Pour Charles Biétry, c'est plutôt sur scène qu'on le verra, dans le one man show mis en scène par Spike Lee, véritable thérapie pour le Tyson violent, drogué, alcoolique et ex-prisonnier. L'ancien patron des sports de Canal+ redoute un retour sur le ring. "Ce ne sera sûrement pas un combat, il fera au mieux une exhibition bien arrangée, scriptée, minutée, pourquoi pas ?"

Evander Holyfield, l'homme à l'oreille croquée par "Iron Mike" ne serait pas contre cette exhibition, et ce n'est pas le seul. Mormeck, lui, croit bien à un combat et rappelle que Georges Foreman a été champion du monde à 45 ans. "En boxe, poids lourds, sur un coup tout peut se faire. C'est Mike Tyson, il a une frappe incroyable. Quelqu'un d'autre, j'aurais dit nan il est trop vieux, c'est trop tard. Pour ce phénomène et ce personnage, je dis pourquoi pas".