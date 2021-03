F1 : Lewis Hamilton s'offre le premier GP de l'année devant Max Verstappen

et AFP

publié le 28/03/2021 à 19:04

La lutte a été serrée entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), mais c'est finalement le Britannique qui a remporté dimanche le Grand Prix de Bahreïn, le premier de la saison. Parti deuxième sur la grille derrière Verstappen, le septuple champion du monde a réussi à l'emporter face à un Néerlandais offensif longtemps leader.

Lewis Hamilton a donc décroché son 96e GP de Formule 1 et entame ainsi le championnat de la meilleure des façons. Son objectif est clair : devenir le pilote le plus titré de l'histoire de la discipline, devançant ainsi Michael Schumacher (également 7 titres de champion du monde).

Valtteri Bottas (Mercedes), est quant à lui arrivé troisième devant Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Les Français n'ont pas brillé ce dimanche. Esteban Ocon (Alpine) a terminé 13e et Pierre Gasly (AlphaTauri) 17e après un accrochage en début de course au cours duquel il a perdu son aileron avant.

Un duel haletant entre les deux premiers

Après le jeu des arrêts aux stands, Verstappen avait huit secondes de retard sur Hamilton à 16 tours de la fin. Le Néerlandais, dont la Red Bull apparaissait la plus en forme lors des essais d'avant-saison, a fini par doubler le Britannique. Mais, ayant dépassé les limites de la piste dans un virage, il a dû laisser passer Hamilton. Définitivement.

Frustrant pour Verstappen, qui avait dominé les essais libres et les qualifications vendredi et samedi. Mais ce finish spectaculaire sur le circuit de Sakhir, devant quelques spectateurs vaccinés ou guéris du Covid-19, promet un beau duel pour la saison 2021, qui prévoit un record de 23 Grands Prix.