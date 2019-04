Solitaire du Figaro 2019 : retour aux sources pour Armel Le Cléac’h

publié le 25/04/2019 à 14:53

Un chavirage le 6 novembre dernier au large des Açores, un trimaran géant entièrement disloqué : l’année 2018 fut loin d’être la plus joyeuse de la carrière d’Armel Le Cléac’h, d’autant que sept mois avant son abandon sur la Route du Rhum, son Maxi "Banque Populaire IX" avait déjà chaviré au large du Maroc.



En attendant la construction et la mise à l’eau début 2021 d’un nouvel Ultim de 32 mètres qui devrait coûter plus de 10 millions d’euros, le skipper revient donc aux sources et sur un petit monocoque à foils de 10 mètres, le Figaro Bénéteau 3, bateau à la barre duquel il sera au départ le lundi 27 mai prochain de la 50e édition de la Solitaire du Figaro.

"J’ai passé pas mal de temps sur l’eau pour trouver mes marques, tester les voiles et l’électronique, rôder les manœuvres. Les sensations sont bonnes", explique le vainqueur du dernier Vendée Globe, qui revient sur la Solitaire six ans après sa dernière participation.

"C’est un vrai plaisir de revenir en Figaro car nous naviguons à armes égales : seul le marin fait la différence. Le jeu sera très ouvert avec une cinquantaine de marins, des anciens qui reviennent, des expérimentés, des nouvelles têtes. Chacun arrivera avec ses atouts et ses points faibles".



Vainqueur à deux reprises de la Solitaire en 2003 et 2010, le Breton de 41 ans a donc hâte d’en découdre, d’autant qu’il y aura deux arrivées d’étapes à Roscoff, en baie de Morlaix, "là où j’ai grandi et appris à naviguer. J’aurai à cœur de bien figurer à la maison".