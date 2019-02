Marie Riou : la meilleure navigatrice du monde milite pour un sport mixte

publié le 09/02/2019 à 19:28

La voile, c’est sa vie depuis l’âge de 7 ans. Sur toutes les mers du monde, Marie Riou brille. Championne de France, d’Europe, quadruple championne du monde, elle est la première femme à avoir remporté en juin dernier la Volvo Ocean Race dans un équipage majoritairement composé d’hommes.



Cette victoire lui a permis d’être élue meilleure navigatrice du monde en octobre dernier. La régatière de 37 ans sait pourtant rester humble. "C’est avant tout une récompense d’équipe. Il n’y a pas de distinction homme-femme. Ce sont des moments magiques qui resteront à jamais gravé dans ma mémoire".

Des moments magiques, il y en a aussi avec Billy Besson, avec qui elle forme le duo parfait en Nacra 17, un duo mixte qui tend à se développer dans le sport olympique. "Il y en a aussi dans le tennis avec le double mixte et en relais biathlon, précise la native de Landerneau (Finistère). Je trouve ça bien. Il y a plein de sports qui s’y mettent. Il devrait y en avoir davantage parce que ce sont de belles épreuves".

"Un homme et une femme dans la même équipe, moi ça me plait, poursuit Marie Riou. Je navigue avec Billy depuis maintenant cinq ans, on a une certaine complicité et des fois un seul regard suffit à comprendre l’autre". Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, en espérant gommer la contre-performance des JO de Rio en 2016.