Golden Globe Race : Jean-Luc Van Den Heede s'impose à 73 ans

publié le 29/01/2019 à 11:28

À 73 ans, Jean-Luc Van Den Heede s’offre une ligne de plus à son déjà très impressionnant palmarès. À la barre de son Rustler 36 pieds, un voilier de 10 mètres, il vient en effet de boucler en vainqueur en 211 jours, 23 heures 12 minutes et 19 secondes la Golden Globe Race, cette course partie le 1er juillet dernier des Sables-d’Olonne et qui consistait à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, via les cinq grands caps avec un retour jusqu’au port vendéen.



À son arrivée, le skipper, très éprouvé par les conditions de mer très difficiles ces derniers jours, a été accueilli sur les pontons par Sir Robin Knox-Johnston qui, il y a 50 ans, avait été le premier à réaliser cet exploit. Mais c’est aussi un véritable exploit aussi qu’a réalisé le marin français qui, en novembre dernier, avait chaviré dans le Pacifique et qui, sous gréement de fortune, avait réussi à rejoindre Valparaiso (Chili) pour réparer et repartir.



Homme de défi

Pour Jean-Luc Van Den Heede comme pour les 17 autres engagés sur cette course, (il n’en reste que cinq en course), il s’agissait de naviguer sur des voiliers semblables à "Suhaili", le bateau de 32 pieds de Sir Robin Knox-Johnston, qui devint le 22 avril 1969 et après 312 jours de mer le premier homme à effectuer un tour du monde en solitaire et sans escale.

Surnommé "VDH" dans le milieu de la voile, Jean-Luc Van Den Heede avait en 1993 terminé 2e du Vendée Globe et avait été sacré trois ans plus tard premier champion du monde Imoca. S’en sont suivis une 2e place sur la Route du Rhum 1998, un record du tour du monde d’est en ouest en solitaire en 2004 en 122 jours puis, l’année suivante, un record du tour des îles britanniques en solitaire en 7 jours. Homme de défi, Jean-Luc Van Den Heede a doublé 10 fois le Cap Horn et effectué 5 tours du monde en solitaire.