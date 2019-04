publié le 18/04/2019 à 12:36

C’est un véritable plateau de stars de la voile qui était présent ce jeudi 18 avril dans la matinée à Nantes lors de la présentation de la 50e édition de la "Solitaire Urgo Le Figaro", dont le départ de la première des quatre étapes sera donné sous le pont de Saint-Nazaire, à l'embouchure de la Loire, le dimanche 2 juin prochain.



Pour ce premier run en solitaire, les concurrents traverseront la Manche pour arriver en Irlande, à Kinsale. La deuxième étape mettra le cap vers l'île de Man avant l’arrivée à Roscoff. La troisième étape aura Roscoff comme port de départ et d'arrivée. Quant à l’ultime étape, elle ira de Roscoff à Dieppe, où l’arrivée des premiers est programmée le mercredi 26 juin.

Pour le demi-siècle de cette célèbre course au large en solitaire, le plateau proposé cumule donc un palmarès exceptionnel en course. En effet, seront au départ Michel Desjoyeaux, Jérémie Beyou et Yann Éliès, qui ont tous les trois remporté à trois reprises cette course. Sont également inscrits Alain Gautier, Armel Le Cléac’h, Charles Caudrelier, Gildas Morvan, mais aussi Loïck Peyron, qui fêtera ses 60 ans en fin d’année.

Nouveau monotype, le Figaro Bénéteau 3

Dans la liste d’engagés figurent également de grands habitués de cette classique estivale comme Alexis Loison, Gildas Mahé, Corentin Douguet, mais aussi Adrien Hardy, Morgan Lagravière ou Thomas Ruyant. C'est en tout une cinquantaine de solitaires qui prendront le départ de cette édition qui se disputera sur un nouveau monotype, le Figaro Bénéteau 3, un monocoque doté de foils et surtout beaucoup plus technique que ses deux prédécesseurs.