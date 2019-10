publié le 25/10/2019 à 08:30

C'est un sportif d'une nouvelle génération. Salim Ejnaini, cavalier de compétition, est aveugle depuis l'âge de 16 ans. Dans son livre, L'Impossible est un bon début (édition Fayard), le cavalier explique comment il a réussi à dépasser son handicap pour pratiquer sa passion.

Né à Bordeaux, on lui décèle un cancer de la rétine à l'âge de 6 mois. Malgré la perte totale de la vue à l'adolescence, Salim Ejnaini se lance dans sa passion, l'équitation, grâce à sa mère. "On est rien sans un bon entourage. Ma mère est la première héroïne de ma vie (...) On peut être excellent, si on n'a pas les personnes autour, on ne fait rien".

La préface du livre est signé Guillaume Canet, que le cavalier a rencontré au concours du Jumping de la Baule il y a quelques années. Egalement cavalier, l'acteur remarque Salim Ejnaini, non-voyant, et se rend compte de la prouesse : faire de l'équitation à la voix.

"J'ai des personnes autour sur le terrain, à côté de chaque obstacle, et qui me servent de balistique en criant 'Là ! Là ! Là !' plusieurs fois et assez fort. Il s'agit de me donner la direction. Ma coach se déplace au milieu du terrain et me donne des informations de direction : 'Gauche, droite, ligne'".

Aujourd'hui, Salim Ejnaini est kinésithérapeute. Il est également pilote et joue du piano. Des activités que son handicap ne l'empêche plus de pratiquer. "C'est une vue de l'esprit de dire que l'handicap est un mur. Le handicap a tendance à compliquer le fait d'essayer de nouvelles choses. Ça nous conforte dans notre zone de confort. Moi, ce que je fais dans la vie : je sors de cette zone de confort, j'étends la conquête de ce qui est faisable".