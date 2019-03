publié le 05/03/2019 à 11:20

On prend les mêmes et on recommence. Alors que le XV de France se déplace en Irlande, lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations, Jacques Brunel a reconduit la même équipe pour débuter cette rencontre périlleuse. Une première depuis son arrivée à la fin de l'année 2017 au poste de sélectionneur.



Et le XV de départ ne sera pas le seul identique puisque Jacques Brunel a également décidé de conserver les mêmes huit remplaçants que ceux alignés contre l'Écosse, lorsque les Bleus avaient signé leur première victoire de la compétition après deux revers face au Pays de Galles (24-19) et en Angleterre (44-8). "Cela paraissait assez logique vu la prestation faite contre l'Écosse, relativement satisfaisante, après un match assez décevant en Angleterre", a-t-il commenté.

Le déplacement dans l'antre de l'Aviva Stadium, à Dublin, va donc être un véritable défi pour la jeune génération française. En première ligne ? Romain Ntamack (19 ans, 3 sél.) va honorer sa deuxième titularisation à l'ouverture et formera une charnière explosive avec Antoine Dupont (22 ans, 12 sél).



La paire de centres sera de nouveau formée de Mathieu Bastareaud et Gaël Fickou, alors que le buteur et arrière Thomas Ramos (23 ans, 2 sél.) débutera pour la deuxième fois.

Le XV de départ

XV de France : Ramos - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Iturria, Picamoles, Lauret - Vahaamahina, Lambey - Bamba, Guirado (cap.), Poirot



Remplaçants : Chat, Falgoux, Aldegheri, Willemse, Alldritt, Serin, Belleau, Médard