Rugby : "Le Tournoi ne peut pas plus mal commencer", confie Christophe Dominici

publié le 10/02/2019 à 19:34

Les Bleus, déjà battus en ouverture par le pays de Galles au Stade de France (24-19), sont passés à un point d'égaler leur plus large revers face au XV de la Rose (37-0 en 1911). Humilié 44-8 dimanche à Twickenham lors de la 2e journée du Tournoi des VI Nations après une première période cauchemardesque (30-8 à la mi-temps).



La "raclée" annoncée "a eu lieu", constate Christophe Dominici sur RTL, "on s'en doutait après avoir vu l'intensité du premier match des Anglais en Irlande". Ils l'avaient emporté 32-20 en ouverture du Tournoi. Et selon l'ancien joueur du XV de France, "une révolte était espérée mais malheureusement elle n'a pas eu lieu".

Menés 30 à 8 à la mi-temps, ils ont encaissé au total six essais, dont trois de l'ailier Jonny May. "Le Tournoi ne peut pas plus mal commencer", confie Christophe Dominici, "on est abasourdi et assommé".