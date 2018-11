publié le 11/11/2018 à 14:33

Depuis l’abandon de Sébastien Josse puis d’Armel Le Cléac’h tous les observateurs donnaient déjà course gagnée à François Gabart et son Trimaran Macif. Mais l’avance du Charentais qui était de plus de 150 milles, il y a quelques jours sur Francis Joyon fond peu à peu alors que les deux hommes arrivent sur la Guadeloupe.





La descente vers Basse Terre, le contournement de la bouée mais surtout la remonté en direction de la ligne d’arrivée s’annonce donc palpitante et incertaine. Pas d’explication officielle de Macif en ce dimanche et alors que la course est partie depuis maintenant une semaine de Saint Malo.

Mais à la vue des performances du leader de la flotte, il se pourrait que François Gabart rencontre des soucis de Grand voile et qu’il n’est pas à 100% de ses capacités. Voilà pourquoi dimanche matin en Guadeloupe (14h en métropole), l’écart entre les deux skippers est tombé à 27 milles nautiques alors qu’ils ont tous deux la pointe de l’Île de Guadeloupe en vue.



Selon les dernières estimations données dimanche matin par l’organisation, la ligne d’arrivée devrait être franchie vers 22h heure locale (3h du matin lundi en métropole) Mais impossible de dire qui de Gabart ou Joyon passera cette ligne en vainqueur.