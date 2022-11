Route du Rhum 2022 : qui est Charles Charles Caudrelier vainqueur de la 12e édition ?

En double ou en équipage, Charles Caudrelier avait déjà presque tout raflé sur son passage : trois Transat Jacques Vabre, deux Volvo Ocean Race, deux Rolex Fastnet Race, une Brest Atlantiques, une Finistère Atlantique... Ne manquait plus qu’un sacre en solitaire pour celui qui fut élu marin de l’année en 2018.



C’est désormais chose faite avec cette victoire sur la 12e Route du Rhum obtenue à bord du "Maxi Edmond de Rothschild". Un rêve de gosse pour celui qui se destinait pourtant à être golfeur. Mais à 15 ans, une péritonite l’a privé de fairways pendant tout un été. "J’ai alors passé deux mois à naviguer et je n’ai plus jamais touché un club de golf".



Car si Charles est né à Paris, il habite à Beg-Meil dans le Finistère depuis l’âge de deux ans. Avec un père passionné de grand large, c’est tout naturellement qu’il tire ses premiers bords sur des planches à voile, puis sur un monotype "Figaro". Et comme le centre d’entraînement de Port-la-Forêt est situé juste en face de chez lui, il aime aller observer les sorties en mer des illustres Michel Desjoyeaux et Jean Le Cam.

Charles l’ado ne vit alors que pour la mer

Charles l’ado, fan de Laurent Bourgnon, ne vit alors que pour la mer, entre à l’École Nationale de la Marine Marchande à Nantes pendant cinq ans, en ressort diplômé. "Je n’ai jamais autant navigué que pendant que j’étais étudiant", sourit-il. Et quand il dit à ses parents qu’il va dormir sur le bateau familial amarré au port, personne ne sait qu’en fait, Charles "fait le mur" et part naviguer seul toute la nuit au large des Glénan. "Quand je partais la nuit tout seul, tirer des bords, j’avais la sensation de faire un exploit".



Ses grands débuts, et ses premières places d’honneur et victoires, Charles va les connaître dès la fin de ses études. Alors qu’il doit faire son armée à Brest comme simple mataf, il tombe sur un commandant conciliant qui assouplit largement ses obligations militaires et le laisse naviguer à sa guise. Une aubaine. Armé d’un sponsor local, Charles fait ses premières armes sur la Solitaire du Figaro dont il est le premier bizuth en 1999.

Monstre de travail

C’est le début d’une carrière brillante. Après avoir gagné La Solitaire du Figaro en 2004, Charles va entamer un magnifique parcours... en équipage et rejoindre le Team Gitana il y a trois ans pour naviguer sur le "Maxi Edmond de Rothschild". Toujours le premier arrivé à la base de Lorient et toujours le dernier parti, Charles, qui est un monstre de travail, apprend beaucoup aux côtés de son ami de vingt ans, Franck Cammas.



C’est ensemble qu’ils remportent les premières victoires sur ce maxi trimaran volant incroyable, c’est désormais seul qu’il vient d’entrer dans la légende de la Route du Rhum pour le plus grand bonheur de Nina et Max, ses deux enfants.

