Route du Rhum 2022 : Damien Seguin abandonne après avoir été percuté par un cargo

La collision entre le monocoque et le cargo s’est produite vendredi 11 novembre vers 3h30. Conséquence du choc et en plus du démâtage, le foil tribord de l’Imoca de Damien Seguin a été abimé mais aucune voie d’eau n’a été constatée.

Le skipper qui était en 14e position de la catégorie Imoca au moment de l’accident n’a pas demandé assistance mais est contraint d’abandonner la Route du Rhum en rentrant au port de Lorient au moteur.

Damien Seguin, né sans main gauche, va bien et n’est pas blessé mais il est évidemment très déçu. Le triple médaillé paralympique ne devrait rallier la base de Lorient pas avant deux jours et demi à trois jours.

7e du dernier Vendée Globe, Damien Seguin avait pris mercredi 9 novembre le départ de sa quatrième Route du Rhum, sa deuxième en IMOCA à bord de son nouveau bateau à foils. Il y a quatre ans, Damien s'était classé 6e de cette course qui le ramène tous les quatre ans sur les terres de son adolescence, la Guadeloupe, île sur laquelle il a vécu neuf ans.

