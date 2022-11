Route du Rhum 2022 : chavirage de Thibaut Vauchel-Camus et démâtage en série au large du Portugal

Thibaut Vauchel-Camus qui avait pris la tête au classement le 11 novembre au soir a chaviré samedi 12 novembre à la barre de son trimaran 50 pieds. Le skipper Guadeloupéen n’est pas blessé et se tient à l’abri dans la coque centrale de son trimaran.

Ce chavirage est intervenu alors que dans un même temps la direction de course a annoncé ce samedi à 20h (heure française), deux démâtages dans la catégorie Class40 toujours menée par Corentin Douguet

Vers 19h00, Amélie Grassi a prévenu son équipe à terre et la direction de course qu'elle venait de subir un démâtage alors qu’elle était en 10e position au large du Cap Finisterre. Amélie va bien et n’est pas blessée. Il n’y a pas de voie d’eau à bord de son monocoque.

Dans la même heure c’est Aurélien Ducroz qui a démâté alors qu’il progressait dans des conditions particulièrement éprouvantes. L’ex-freerider va bien et pointait 11e rang au classement, à moins de 30 milles du leader

Un peu plus tôt dans la journée, c’est Louis Burton qui a lui aussi annoncé avoir démâté à 17h00 alors qu’il évoluait dans le top 10 des Imoca. Louis Burton va bien et son équipe est en contact avec lui.

