Route du Rhum 2022 : la pénalité infligée à Charles Caudrelier a été annulée

Depuis le départ donné mercredi 9 novembre de Saint-Malo, Charles Caudrelier avait écopé d’une pénalité de 4 heures à effectuer 48h au plus tard après le départ. Mais la bonne nouvelle est tombée dans la nuit du 10 au 11 novembre après que le jury a pu se réunir de l’autre côté de l’Atlantique. Aux vues des éléments portés à sa connaissance, à savoir la position du Maxi Edmond de Rothschild au moment du départ, le président du comité de course a signifié à Charles Caudrelier qu’il était du bon côté de la ligne au moment du départ.

La décision a été donc transmise au bord par la direction de course. "Nous avions demandé réparation auprès de la direction de Course car Charles estimait qu’il n’était pas trop tôt sur la ligne. Pour justifier cela, nous avons envoyé la trace GPS du Maxi Edmond de Rothschild sur toute la phase de départ, ainsi que le positionnement de la balise Yellow Brick fournie par l’organisation. Les deux concordent et montrent que nous étions à 50m de la ligne de départ à 14h15 lors du coup de canon. C’est un soulagement pour Charles comme pour toute l’équipe. Il peut désormais se consacrer uniquement et pleinement à sa course. La journée s’annonce animée et importante", explique Cyril Dardashti, directeur du Gitana Team.

­À la barre du Maxi Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier est en tête de la Route du Rhum depuis le départ. Au pointage de 8h ce vendredi 11 novembre, tandis que le géant aux cinq flèches évolue au large de la péninsule ibérique, il comptait 26,3 milles d’avance sur François Gabart et 45,4 milles sur Thomas Coville.

