Route du Rhum 2022 : Charles Caudrelier s'impose et pulvérise le record

C'était attendu, c'est fait, et de quelle manière : Charles Caudrelier a établi un nouveau record sur la Route du Rhum, traversée de l'Atlantique en solitaire et sans escale, à la barre de son Ultim de dernière génération le "Maxi Edmond de Rotschild". Le skipper de 48 ans remporte la 12e édition en 6 jours, 19 heures et 47 minutes.

Parti de Saint-Malo le mercredi 9 novembre à 14h15 (initialement prévu le dimanche 7 novembre 13h02, le départ a été repoussé en raison des conditions météo) à bord de son trimaran géant, le navigateur de 48 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 5h02 locales, 10h02 heure de Paris. Il succède à Francis Joyon, vainqueur en 2018 en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes.

C'est la première victoire du Parisien de naissance dès sa première participation. Charles Caudrelier compte déjà notamment à son palmarès trois Transat Jacques-Vabre (2021 avec Franck Cammas sur le même bateau, 2013 avec Sébastien Josse et 2009 avec Marc Guillemot) et la Solitaire du Figaro 2004. François Gabart sur "SVR-Lazartigue" et Thomas Coville sur "Sodebo" devraient compléter le podium.

À écouter ROUTE DU RHUM - À bord du maxi-trimaran Edmond de Rothschild qui vole sur l'eau 00:23:55

