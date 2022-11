Route du Rhum 2022 : Les Ultims devraient arriver dans la nuit du 15 au 16 novembre

Partie de Saint-Malo mercredi dernier, la flotte de la Route du Rhum est ce dimanche 13 novembre dans son 4e jour de course, une flotte qui a été malmenée dans des conditions musclées au passage des Açores où Thomas Coville a bord de l’Ultim Sodebo indiqué avoir été flashé à 44 nœuds dans une mer démontée.

En tête de course depuis le départ, Charles Caudrelier ouvre toujours la voie vers les Antilles avec 28 mn d’avance sur Francois Gabart à la barre de SVR Lazartigue et 85 mn sur Thomas Coville. Les trois leaders de la catégorie reine devraient prochainement toucher les alizés.

« J’attends avec impatience d’enlever mon ciré a expliqué Charles Caudrelier dans sa vacation avec la direction de course. On a été vite ces dernières heures. On a plus cherché à freiner le bateau, qu’à le faire accélérer. Les vitesses sont montées à 48-49-50 nœuds. Avant les Açores, François (Gabart) était revenu sur moi dans le petit temps. Il allait tout droit alors que moi je n’arrivais pas ! J’ai viré 4-5 fois et un moment je me suis dit « allez je pars ». Lui, il a pris une option un peu moins musclée et finalement c’est revenu presque au même. »

Au pointage de 12h ce dimanche 13 novembre, il restait encore 1 738 milles à parcourir pour le skipper du Maxi Edmond de Rothschild sur cette 12e édition de la Route du Rhum. Sa cellule routage table désormais sur une arrivée mardi soir ou dans la nuit du 15 au 16 novembre.

Ce dimanche à la mi journée c’est Quetin Valmynck qui mène la flotte des Ocean Fifty, Charlie Dalin chez les Imoca, Xavier Macaire en Class40, Gilles Buekenhout en Rhum multi et Jean Pierre Dick en Rhum mono

