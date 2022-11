Route du Rhum 2022 : le départ reporté à mardi ou mercredi

Prévu ce dimanche 6 novembre depuis Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le départ de la 12e édition de la Route du Rhum est reporté à mardi ou mercredi, a annoncé l'organisation de la transatlantique en solitaire.

Dans un communiqué, les organisateurs indiquent que cette décision est motivée "notamment par le passage d'une très violente dépression, accompagnée d'une mer très forte barrant la route dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche."

Et d'ajouter : "Donner un départ dimanche sans 20 à 25 nœuds de vent d'ouest, était envisageable. Mais les derniers bulletins météo précis à 48 heures ont montré que les conditions étaient beaucoup plus dures qu'envisagées initialement, et ce dès les premières heures de course."

Ainsi, les 138 skippers s'élanceront pour la Guadeloupe mardi ou mercredi, lors d'"une prochaine fenêtre plus favorable pour un nouveau départ", indique l'organisation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info