Route du Rhum 2022 : 7 Guadeloupéens au départ de la 12e édition

À la barre de son Ocean Fifty, Thibaut Vauchel-Camus a hâte de s’élancer pour sa troisième Route du Rhum. D’autant qu’après avoir terminé 2e des Class40 en 2014 puis 3e des Ocean Fifty en 2018, il vise désormais la victoire, lui qui a grandi dans une famille de professeurs d’équitation en Guadeloupe.



Comme Damien Seguin, qui s’élance en catégorie Imoca, Thibaut Vauchel-Camus a grandi en Guadeloupe. Tous deux se souviennent de l’arrivée majestueuse de Florence Arthaud en 1990. Thibaut évoque les cours qu’il séchait en classe de 5e pour ne rien rater, Damien de "la chasse aux autographes avec mon frère".



"J’ai envie de gagner, même si je sais que je ne suis pas le seul", s’amuse Thibaut Vauchel-Camus, alors que Damien Seguin, qui a racheté le bateau de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, espère une belle place d’honneur dans la horde des Imoca.

Piperol, étoile montante de la course au large antillaise

Au côté de ses deux "cadors" de la course au large, 5 autre marins guadeloupéens vont tenter l’aventure cette année. Rodolphe Sepho s’est également engagé en Imoca. "Je veux franchir un palier avec un nouveau bateau, plus visible, plus spectaculaire et au sein d’une classe davantage visible et médiatisée", explique-t-il.



Chez les Class40, ils seront deux skippers à porter les couleurs de la Guadeloupe : Kéni Piperol, 26 ans, l’étoile montante de la course au large antillaise, et Sacha Daunar, 32 ans, l’ancien président de la ligue guadeloupéenne de voile.



Enfin, David Ducosson espère faire un podium dans la Class Rhum Multicoque pour sa troisième participation, comme Willy Bissainte en Rhum Mono. À 54 ans et pour sa quatrième traversée entre la cité corsaire et son île natale, ce dernier espère prendre une revanche après son échouage sur l'archipel des Sept-Îles, situé au nord de la Bretagne lors des premières heures de l’édition 2018.

