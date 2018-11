Route du Rhum 2018 : Yoann Richomme vainqueur en Class40

publié le 20/11/2018 à 17:50

Yoann Richomme a franchi la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre mardi 20 novembre après 16 jours, 3 heures et 22 minutes de traversée depuis le départ de Saint-Malo le 4 novembre dernier. Le skipper du monocoque "Veedol", qui participait pour la première fois à la Route du Rhum, s’impose largement sur ses adversaires, qu’il a toujours tenu à distance depuis le départ de la course. Il bat en outre le record de le la catégorie Class40, détenu depuis 2014 par l’Espagnol Alex Pella (16 jours, 17 heures et 47 minutes).



Arrivé très fatigué après une course épuisante, Yoann Richomme a réussi à passer sans casse au travers des dépressions, mais en expliquant encore il y a quelques jours "n’avoir jamais fait des sauts de vagues comme ça". Il ajoute également avoir, dans la houle, chuté sur son bateau et avoir des hématomes partout.

Avec cette victoire sur la Route du Rhum, ce skipper au physique de rugbyman étoffe son palmarès. Il avait remporté la Solitaire du Figaro en 2016, fut couronné vice-champion de France en 2013 et en 2016 et avait terminé 2e de la Transat AG2R-La Mondiale 2014 et 2e de la Transat Jacques Vabre en 2013.

Yoann Richomme sur "Veedol" le 20 novembre 2018 Crédit : Frédéric Veille