INVITÉ RTL - Euro de Basket : les Bleus "sont chauds comme la braise", assure leur manager Boris Diaw

Les Bleus sont à une marche du bonheur. Ils affronteront l'Espagne lors de la finale de l'Euro de basket, dimanche 18 septembre. "Il ne faut pas se louper, mais les joueurs sont prêts", assure Boris Diaw, manager général et ancien capitaine de l'équipe de France de basketball, à RTL. "Ils sont chauds comme la braise."

Il reconnaît des hauts et des bas lors de cette compétition, un "parcours assez difficile jusque-là" et une phase de poule compliquée avec des "matchs couperets" en huitième et quart de finale. "On a une équipe qui a su gérer les fins de match, faire des stops quand il fallait", admet le champion d’Europe en 2013 qui met en valeur la "maturité" des Bleus.

Le groupe, depuis quelques années, enchaîne les médailles et résultats ; et veut continuer sur cette lancée. Il faudra pour cela vaincre son meilleur ennemi, l'Espagne. "On est sur une belle rivalité qui existe depuis quelques années. L'Espagne a un très bon niveau et on la retrouve souvent sur notre chemin."

