publié le 03/07/2018 à 21:07

"La mer nous a pris Tabarly". En juin 1998, les journaux français saluent une légende du large, disparue en mer d'Irlande. Marie Tabarly, elle, a 13 ans et pleure son père. Plongée malgré elle dans une frénésie médiatique, 20 ans plus tard, elle ne tient pas aux commémorations en cascade mais accepte l'héritage, le défend même. C'est à la barre du Pen Duick VI, ce bateau de 22 mètres imaginé par son père, et avec lequel il a remporté la Transat anglaise de 76, qu'elle s'élance aujourd'hui pour son tour du monde avec escales.



Et ce n'est pas le premier. Le précédent, Marie Tabarly l'a fait à cheval. Comportementaliste équin, la jeune femme s'est longtemps cherchée ; pas facile de tracer son sillage quand on est la fille d'un marin d'exception. Métisse créole bretonne, tiraillée entre l'appel de l'océan et son amour des chevaux, Marie a grandi au bord de l'Odet, près de l'Atlantique.

Un nouveau défi

Un autre marin, Olivier de Kersauson, a veillé sur elle, pour qu'elle ne navigue pas avec des "zozos". Aujourd'hui, celle qui voulait que son bateau soit utile a décidé d'en faire une résidence itinérante autour du monde. Une manière de recréer les dîners animés de son enfance, quand ce même Kersauson partageait la table de ses parents avec Florence Arthaud, des peintres, des écrivains... "J'ai eu la chance d'avoir une vie pas forcément facile, mais hyper riche, je ne peux pas la garder que pour ma gueule, ça n'a pas de sens", explique aujourd'hui la fille de Tabarly.

Elle va ainsi partager son pont pendant quelques années, le temps de boucler son épopée Elemen'Terre, ce tour du monde qui va la conduire d'abord au Groenland avec un équipage composé de marins, de sportifs, d'artistes, et d'invités qui tourneront sur chaque escale. Yann Tiersen, Jacques Gamblin, ou encore Sylvain Tesson seront de l'aventure. Marie Tabarly rêve aussi d'accueillir des politiques, des chefs d'entreprises...



Un nouveau défi pour cette sportive de 33 ans, passionnée de photos, éprise de liberté, qui se présente comme une "vendeuse de rêves" pas complètement tête brûlée, mais qui reconnaît que, dans sa famille, "on préfère bien vivre plutôt que de se faire chier cinquante ans de plus".