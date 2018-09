Solitaire du Figaro : Sébastien Simon remporte la 49e édition

publié le 14/09/2018 à 18:35

C’est chez lui, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, devant ses supporters venus l’applaudir à son arrivée aux pontons que Sébastien Simon a signé vendredi 14 septembre 2018 la plus belle victoire de sa jeune carrière, en s’imposant avec brio dans cette 49e édition de la Solitaire du Figaro.



4e de la première étape Le Havre - Saint-Brieuc, vainqueur de la deuxième Saint Brieuc - Ria de Muros-Noia (Espagne) et de la troisième Ria de Muros-Noia - Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Vendéen a terminé 14e de cet ultime sprint de 24 heures Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-Gilles-Croix-de-Vie remporté par Anthony Marchand ("Groupe Royer - Secours Populaire").

Au classement général, Sébastien Simon termine l’épreuve en 10 jours, 14 heures, 12 minutes et 14 secondes. Il devance Anthony Marchand de 16 minutes. Charlie Dalin ("Macif") complète le podium à 26 minutes du vainqueur.

"J’ai bien cru que c’était perdu au départ de cette dernière étape car j’ai été victime d’une collision, mais j’ai réussi a garder mon sang froid et à limiter les dégâts, a déclaré Sébastien Simon à son arrivée au ponton. Je suis tellement heureux d’avoir passé ces cinq années en Figaro, c’est le meilleur moyen pour moi de passer à mon autre projet. J’ai gagné, je suis comblé, une page se tourne".



Déjà 2e en mai dernier de la Transat AG2R, Sébastien Simon termine donc l’année 2018 en beauté, avant de se lancer dans un nouveau défi puisqu’il va changer de classe et passer en Imoca 60 pieds afin de participer au prochain Vendée Globe, en 2020, sur un monocoque tout neuf.



La Solitaire Urgo Le Figaro est une course monotype, sans assistance, qui se dispute par étapes et qui compte pour le championnat de France élite de course au large en solitaire. Créée en 1970, elle a consacré des marins de renom tels que Jean Le Cam, Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Armel Le Cleac’h, Jérémie Beyou ou encore Yann Eliès.