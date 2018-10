Route du Rhum 2018 : les échos des pontons du mercredi 31 octobre

publié le 31/10/2018 à 15:35

La Direction de course a confirmé que le départ de la 11ème édition aura bien lieu dimanche à 14h de Saint-Malo. Elle l’a d’ailleurs rappelé aux skippers réunis ce mercredi pour le briefing sécurité. De bonnes conditions sont attendues pour le de´part avec un vent de sud de 10 a`15 nœuds. Les perturbations devraient par contre affecter une partie de la flotte dès lundi au large des côtes Bretonnes.



Sept concurrents de la Route du Rhum apportent leur soutien à SOS Méditerranée et plus particulièrement aux marins-sauveteurs de l’Aquarius et aux nageurs-sauveteurs de la SNSM. Parmi eux le grand favori de cette 11e édition, le Charentais François Gabart mais également le très expérimenté Kito de Pavant qui lors du convoyage de son monocoque de son port d’attache jusqu’à Saint Malo a croisé des bateaux de migrants en Méditerranée.



Député à la barre

Andrea Mura à bord de son Open 50 en octobre 2018 Crédit : Andrea mura

Vainqueur de l’édition 2010 puis deuxième de l’édition 2014 en Classe Rhum, Andrea Mura est à 54 ans pour la troisième fois au départ de la Route du Rhum avec l’ambition, une fois de plus, de l’emporter à Pointe à Pitre à la barre de "Vento di Sardegna" son Open 50.



Pour être au départ de cette 11e édition, le navigateur transalpin a du faire un énorme sacrifice. En effet, membre de la Chambre des Députés au Parlement Italien sous l’étiquette du parti populiste "Mouvement 5 étoiles", il a démissionné en août dernier pour pouvoir se préparer et participer à la course.

Luc, skipper rockeur

Luc Coquelin engagé en catégorie Rhum Mono Crédit : DR

C’est la sixième fois que Luc Coquelin est au départ de la Route du Rhum. Engagé en catégorie Rhum Mono sur un Open 50, le skipper installé à Pointe-à-Pitre est un grand habitué des traversées atlantiques et des courses au large mais il a surtout plus d’une corde à son arc, ou plutôt, plus d’une corde à sa guitare.



En effet, il se produira jeudi 1er novembre avec son groupe ROCKSEA pour un concert exceptionnel dans un pub de la cité corsaire. Et le skipper qui est également Chevalier de l’ordre National du Mérite récidivera à l’arrivée en Guadeloupe, dans ce département d’Outre-mer où il vit et où il forme des plaisanciers et des marins professionnels depuis de nombreuses années au sein de son école.



À la barre de son voilier baptisé “LA MER POUR TOUS”, il espère aussi que son message sera entendu pour que soit facilité l’accès à la mer aux personnes à mobilité réduite.

Quatre ministres attendus au départ

Dimanche à l’occasion du départ de la Route du Rhum, quatre ministres et une secrétaire d’État sont attendus à Saint Malo. François de Rugy le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Jean Yves Le Drian, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Annick Girardin, la ministre des Outre-Mer, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports et Brune Poirson, la secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire. Par ailleurs, le Président de la République Emmanuel Macron et le Premier Ministre Edouard Philippe ont été invités par les organisateurs.