Roger Federer : un journaliste suisse livre les secrets de sa longévité

Roger Federer : "c'est quand il s'amuse le plus qu'il joue le mieux", dit Mathieu Aeschmann

publié le 21/04/2021 à 20:26

Le journaliste Mathieu Aeschmann était invité sur RTL ce mercredi 21 avril. Ancien joueur de tennis et suisse, il est en outre l'auteur d'Agir et penser comme Roger Federer, aux Éditions de l'Opportun. Un ouvrage qui vise à apprendre à se connaître en profondeur et à corriger ses erreurs pour devenir la meilleure version de soi-même.

Le premier conseil que donne le journaliste dans ce livre, c'est de cultiver son identité à la Federer, c'est-à-dire "entretenir ce qu'on pourrait considérer comme ses points forts, ce qui nous définit vraiment". Pour Federer, "sa première qualité est d'être un joueur, il est instinctif, il s'amuse. Et c'est quand il s'amuse le plus qu'il joue le mieux", martèle celui qui a eu l'occasion de jouer, et de perdre, contre Roger Federer.

"Ce qu'il fait bien, c'est jouer, c'est maîtriser l'instant, c'est un maître de l'instantané. Il est resté un grand enfant (...) c'est ce qui lui permet de durer au plus haut niveau dans cet univers du circuit depuis 20 ans, qui consume énormément. Être un champion c'est exigeant, lui il arrive à vivre l'instant et je pense que c'est le secret de sa longévité", affirme Mathieu Aeschmann.