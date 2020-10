Nadal lors de son quart de finale contre Sinner ans le froid et le vent d'une nuit automnale.

et AFP

publié le 07/10/2020 à 02:39

Rafael Nadal, en quête d'un treizième sacre historique à Roland-Garros, s'est qualifié pour les demi-finales en contenant les assauts du jeune Italien Jannik Sinner (75e) en trois sets 7-6 (7/4), 6-4, 6-1 dans la nuit de ce mardi 6 au mercredi 7 octobre.

Le match s'est conclu à 01h25 du matin, ce qui en fait le plus tardif de l'histoire du Grand Chelem parisien. Le match avait débuté à 22h30 avec des spectateurs frigorifiés. Ce quart de finale au clair de lune, joué dans le froid et le vent d'une nuit automnale, devant quelques dizaines de spectateurs, ne ressemblait à aucun des treize précédents de "Rafa" sur la terre battue parisienne. "Il est très tard, merci d'être restés malgré les conditions difficiles", a-t-il lancé aux derniers courageux en tribunes.

Impressionnant d'assurance et de ténacité, pour son tout premier quart de finale en Grand Chelem, à 19 ans seulement, Sinner a breaké le premier dans les deux premières manches. Pour mener 6-5 dans le premier set, puis 3-1 dans le deuxième. Dans les deux cas, Nadal a immédiatement recollé.

Nadal affrontera en demi-finale Diego Schwartzman

Mais le jeune Italien, même semblant souffrir des adducteurs, ne s'est jamais découragé et a forcé le Majorquin à batailler plus d'1h15 dans la première manche, et près d'une heure encore dans la deuxième, avant de fléchir nettement. "Rafa" s'est finalement imposé après quasiment trois heures de jeu.

"Ça a été très dur pendant deux sets, et surtout à la fin du premier. Les conditions étaient difficiles, il frappait très fort et avec le froid, les balles prennent moins le lift, donc j'avais du mal à le déborder", a expliqué le numéro 2 mondial.

Nadal affrontera en demi-finale l'Argentin Diego Schwartzman (14e), tombeur en cinq sets et plus de cinq heures de match du numéro 3 mondial Dominic Thiem, pour une place en finale.

Il s'agissait du 100e match de l'Espagnol Porte d'Auteuil et il restera dans tous les cas historique.