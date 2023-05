Roland-Garros : les coulisses de l'exploit de Yannick Noah racontées par son entraineur

Le sujet du jour : Patrice Hagelauer, ancien consultant tennis de RTL, ex-directeur technique national à la Fédération française, il a également été l'entraîneur de Yannick Noah pendant près de 11 ans. Pratique intensive, soutien moral, victoire triomphante, cet homme l'a accompagné lors des moments les plus forts de sa carrière de tennisman, et notamment lors de sa victoire en finale à Roland-Garros contre Mats Wilander.



Pourquoi on en parle ? Le 5 juin 1983, Yannick Noah réalise le coup de maître de sa carrière : remporter Roland-Garros. Aucun joueur Français n'est parvenu depuis à égaler cette prouesse sportive. La performance de Noah, sa rigueur et sa joie infinie sont restées gravées dans l'histoire du sport ainsi que dans le cœur des Français.

Analyse. Des championnats précédents et des semaines d'entraînement en amont jusqu'aux dernières paroles d'encouragement dans les vestiaires jusqu'à l'explosion de joie finale, Patrice Hagelauer n'a cessé d'agir dans l'ombre pour contribuer à ce triomphe.

"On avait mis en place un rituel de fonctionnement. Je voulais que Yannick vienne le moins possible à Roland-Garros parce que tout le monde voulait que Yannick gagne. Mais il n'y a rien de pire que de croiser des gens de tous les côtés qui vous disent 'Alors c'est cette année, tu vas gagner cette année'", raconte-t-il.

"Une explosion de joie". Les premiers instants de célébration après le dernier set entre Wilander et Noah, Patrice Hagelhauer s'en souvient avec une exactitude formidable, même quarante ans après. "Tout d'un coup, Yannick court vers moi, m'attrape, me tire, me fait tomber sur le court, me serre dans les bras et me dit : 'On a gagné, on a gagné'. Ça, c'est la plus belle récompense qu'un entraîneur puisse avoir de son joueur".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info