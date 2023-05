Roland-Garros 2023 : Nadal, favoris, hommage à Noah... Mauresmo fait le point

Ce dimanche 28 mai marque le coup d'envoi du tournoi de Roland-Garros Porte d'Auteuil, une édition qui s'ouvre sans Rafael Nadal, 14 fois vainqueur. "Il m'a dit qu'il était tout simplement dégouté de devoir prendre cette décision. On connait son histoire avec Roland-Garros. Je croise les doigts pour qu'on l'ait l'année prochaine. J'ai envie de penser qu'on le reverra pour lui faire aussi un bel hommage", espère ce vendredi Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi.

Ce Roland-Garros sans Nadal "ça ouvre un peu le tableau", ajoute-t-elle au micro de RTL, avec "un Djokovic qu'il ne faut pas sous-estimer du tout. Mais il y a aussi les jeunes qui poussent, Alcaraz qui fait figure de grand favori, un Tsitsipas, un Rune", ajoute l'ancienne numéro 1 mondiale.

Ce Roland-Garros 2023 marque aussi les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Une journée spéciale est organisée ce samedi 27 mai. "On est très proche, mon histoire personnelle est très liée à la sienne, ça a déterminé toute ma vie. (...) Il a une intensité qui est très rare, une concentration. Une intensité qu'il a eue dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, on le voit encore maintenant", dit Amélie Mauresmo, alors que la France attend depuis 4 décennies son successeur.

"C'est vrai que sur le mental on a toujours pêché. Yannick Noah a montré la voie de la gagne, mais c'est moins naturel en France", selon Mauresmo. Côté tricolore, le plus gros espoir réside en Caroline Garcia. "Caro est capable d'aller jouer les premiers rôles. Il va falloir voir jour après jour. Je ne veux pas lui mettre la pression", conclut la directrice du tournoi parisien.

Ancienne coach de Lucas Pouille, qui a arraché son ticket pour le tableau principal après des années très compliquées sur le plan sportif et psychologique, Amélie Mauresmo s'est dite "très heureuse pour lui". "Il a été au fond du trou pendant quelques années, il s'est posé tellement de questions sur son futur, et là, de le voir de nouveau se qualifier pour le tournoi du Grand Chelem, qui plus est ici à Roland-Garros c'est juste magnifique".

