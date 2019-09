publié le 06/09/2019 à 12:30

C'est un homme apaisé, serein qui vient nous présenter son 12e album. Après quelques années passées loin des studios d'enregistrement, Yannick Noah nous présente "Bonheur Indigo", nouvel opus très réussi, qui sort aujourd'hui même ! Un album coloré, dansant et surtout optimiste, inspiré par le tour du monde et la vie en mer dans laquelle Yannick Noah a embarqué femme et enfant depuis quelques années. Très exposé depuis près de 40 ans et sa victoire à Rolland Garros, l'ancien tennisman avait besoin d'"apprivoiser la solitude" et "d'étirer le temps", pour mieux revenir et rappeler que le "bonheur" n'est pas un vilain mot.

Bonheur Indigo Crédit : Yannick Noah

Pour Yannick Noah, la musique est un symbole de transmission. Le premier extrait de ce nouvel album, le single « Viens », raconte ce rôle du grand frère désireux d’emmener sa tribu au bout de ses rêves. Le déclic remonte à une anecdote qui a pris l’étoffe d’un tournant. Un jour de son enfance, Yannick demande un autographe à un champion de tennis et reçoit en échange, sa première raquette sur laquelle il est écrit : « j’espère te revoir à Wimbledon ». Avec ce geste, Arthur Ashe peut-être sans le savoir, a bousculé et entraîné la vie de Noah. « Viens » incarne le sourire heureux du gamin qui court victorieux, son autographe à la main.

> Yannick Noah - Viens (Clip officiel)

