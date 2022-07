Yannick Noah est devenu chef d'un village au Cameroun

Plus rare dans les médias français depuis plusieurs années, Yannick Noah est retourné vivre au Cameroun il y a plus d'un an, le pays de son enfance. Le dernier vainqueur du tournoi masculin de Roland-Garros est revenu sur ses origines et sur sa vie auprès dans Sept à huit.

Après sa naissance en France, Yannick Noah a grandi au Cameroun, mais à 12 ans, il est parti réaliser son rêve en France, en sport-étude. "C'est pour ça que je suis parti et que j'ai laissé toute ma famille", confie-t-il non sans émotion.

Aujourd'hui, il est de retour dans le village dans lequel il a grandi. "Retourner au Cameroun a été très fort pour moi parce qu'il y a une tradition qui est très jolie, c'est que les ancêtres sont enterrés à la maison et quand je suis rentré au Cameroun, l'année dernière, papa était là, mon grand-père était là, ma grand-mère était là ..." Yannick Noah explique être retourné vivre dans ce village pour réaliser le rêve de sa grand-mère qui lui disait toujours "il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu construises ta maison ici", dit-il avec un grand sourire.

Retour aux sources

L'ancien champion de tennis a vécu un véritable retour aux sources, il y a un peu plus d'un an, après avoir tout quitté pour réaliser un rêve d'adolescent.

Venu combler "un manque", se sentant étranger dans ce village, "alors que c'est chez moi quand même", il est venu "reconstruire cette partie de moi qui était un peu abandonnée et presque vide".

Mais ce n'est pas en tant que simple membre du village qu'il est revenu sur la terre de son enfance. Yannick Noah, en plus d'y être célèbre pour ses exploits sportifs et ses chansons, est aujourd'hui le chef du village par tradition, son grand-père l'ayant également été. "C'est peut-être une dizaine de milliers de personnes, et pour moi, c'est un peu étrange parce que moi, je me sens très Français", explique-t-il, ajoutant demander des conseils aux anciens.

En tant que chef de village, il se charge de répondre aux doléances des habitants, dans ce pays où les soins sont difficiles d'accès pour des personnes sans ressources.

En plus de tout ça, il entraine des jeunes aux tennis, dont une "qui joue vraiment très très bien", son rêve étant de la voir jouer un jour, elle aussi, en finale de Roland Garros.

Retour sur son histoire

L'ancien champion de tennis franco-camerounais a également évoquer son parcours dans le sport, notamment lorsqu'il a emmené l'équipe de France à la victoire de la coupe Davis et chanté Saga Africa avec tout le court.



Yannick Noah parle aussi de ses origines, ayant une mère blanche et Française et un père noir et Camerounais. Selon lui, le métissage est l'avenir de l'homme "par la force des choses". En effet, ses 5 enfants et 3 petits enfants sont "une famille mélange de couleurs" et il décrit ses enfants comme "des citoyens du monde".

